По ее словам, Армения не переживала такую трагедию, иностранные войска не находились на ее территории, она получила чужие земли и продолжала их эксплуатировать.
«Представляете, что значит для Азербайджана возврат Шуши, Агдама, колыбели азербайджанской культуры, почти миллион азербайджанских беженцев утратили свои дома во время первой войны… Армяне, когда уходили, сжигали эти дома, а азербайджанцы возрождают регион и допускают сосуществование с армянским этносом. Поэтому по праву это наша Отечественная война и День Победы», — рассказала эксперт.
Тем не менее это нисколько не умаляет значение Великой Отечественной войны, утверждает Гюльнара Мамедзаде.
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Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.
Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский район.
Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад в честь победы, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.