Азербайджанские территории находились под оккупацией в течение 30 лет. Для Азербайджана это была большая трагедия, рассказала в интервью изданию Украина.ру заместитель гендиректора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде

Давай землю! Армении намекнули на новые территориальные потери © CC0, Pixabay

«Представляете, что значит для Азербайджана возврат Шуши, Агдама, колыбели азербайджанской культуры, почти миллион азербайджанских беженцев утратили свои дома во время первой войны… Армяне, когда уходили, сжигали эти дома, а азербайджанцы возрождают регион и допускают сосуществование с армянским этносом. Поэтому по праву это наша Отечественная война и День Победы», — рассказала эксперт.

Тем не менее это нисколько не умаляет значение Великой Отечественной войны, утверждает Гюльнара Мамедзаде.

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Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский район.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад в честь победы, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.