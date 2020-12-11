Комаровский напомнил, что иммунитет — это способность организма самостоятельно справляться с патогенными бактериями и вирусами, попадающими в тело человека извне, и способ повышения этого умения только один — тренировка.
«Чуть ли не самой страшной проблемой современности является высочайшая чистота. Мы живем практически в стерильных условиях, иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически в стерильную среду», — отметил медик.
Сейчас, во времена коронавируса, стерильность стала еще выше, заметил Комаровский, в итоге иммунная система «бросается на все хоть чуть-чуть похожее на вирусы или бактерии», но часто тревога оказывается ложной, что в итоге плохо сказывается на работе иммунитета.
Поэтому, уверен врач, потребление кисломолочных продуктов, в которых содержатся безопасные бактерии, очень хорошо скажется на организме. Но все таки более надежный способ заставить человека стать здоровым — отсутствие стерильности, проветривание, а главное — прогулки и движение.