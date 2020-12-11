Украинский педиатр Евгений Комаровский ответил подписчику на вопрос о положительном влиянии кисломолочных бактерий на иммунитет человека, заметив, что микроорганизмы в принципе полезны для человека. Полное видео с ответом врач разместил в своем Instagram 9 декабря

Комаровский напомнил, что иммунитет — это способность организма самостоятельно справляться с патогенными бактериями и вирусами, попадающими в тело человека извне, и способ повышения этого умения только один — тренировка.

«Чуть ли не самой страшной проблемой современности является высочайшая чистота. Мы живем практически в стерильных условиях, иммунная система наших детей не может нормально развиваться, потому что дети после рождения попадают в практически в стерильную среду», — отметил медик.

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Поэтому, уверен врач, потребление кисломолочных продуктов, в которых содержатся безопасные бактерии, очень хорошо скажется на организме. Но все таки более надежный способ заставить человека стать здоровым — отсутствие стерильности, проветривание, а главное — прогулки и движение.