По его словам, если бы Запад хотел жестко поступить в отношении нынешнего президента Белоруссии, он бы активно, используя большое количество ресурсов, поддержал бы протесты.
Например, объявил бы против Лукашенко масштабные экономические санкции, заблокировав гражданам Белоруссии выезд за рубеж, кроме тех, кто участвовал в протестах.
«Заблокировал бы возможность вести внешнеэкономическую деятельность и закупать произведенные в Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения. Это единственные источники масштабных валютных поступлений в казну республики, за исключением трансферов из российского бюджета», — сказал собеседник издания.
Если бы все эти меры были задействованы, то режим Лукашенко пал бы сам по себе, утверждает Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.