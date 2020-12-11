Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается нагнетать антизападую истерию, но если бы Запад хотел его свергнуть, то действовал бы по-другому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Например, объявил бы против Лукашенко масштабные экономические санкции, заблокировав гражданам Белоруссии выезд за рубеж, кроме тех, кто участвовал в протестах.

«Заблокировал бы возможность вести внешнеэкономическую деятельность и закупать произведенные в Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения. Это единственные источники масштабных валютных поступлений в казну республики, за исключением трансферов из российского бюджета», — сказал собеседник издания.

Если бы все эти меры были задействованы, то режим Лукашенко пал бы сам по себе, утверждает Богдан Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.