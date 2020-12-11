Экс-участница украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, не так давно презентовавшая свой первый сольный трек Gorit, объявила в соцсетях конкурс на лучшее видео к своей новой песне. Об этом она написала у себя в Instagram 9 декабря

«Ребят, я в кайфе от всех ваших видосов в тик-ток! Благодарю, смотрю, радуюсь и напоминаю, что сейчас идет конкурс на лучший кавер и лучший танец на песню "Gorit"», — написала Дорофеева.

С победителем конкурса певица обещает записать совместное видео. При этом в ролике, где артистка рассказывает об этом, на ее руке вспыхивает и гаснет пламя огня.

«Я — ваш новый президент»: Потап обратился к фанатам © Потап/Инстаграм

Ранее Дорофеевой досталось от хейтеров за клип, снятый на новую песню. Внимательные пользователи заметили, что одна из локаций на видео — пешеходный мост по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни». За это исполнительницу назвали «циничной ватницей, танцующей на костях».

Позже продюсер певицы Алексей Потапенко извинился перед фанатами, сказав, что просто недосмотрел.