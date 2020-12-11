Гибель участвовавшего в белорусских протестах Романа Бондаренко нельзя назвать сознательной провокацией. Это была сознательная случайность. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Что мешает Лукашенко признать, что народ избрал президентом его сына? © РИА Новости, Нина Зотина Роман Бондаренко погиб в ходе драки, завязавшейся 11 ноября во дворе дома на улице Червякова в Минске, там произошла потасовка между вешающими бело-красно-белые ленточки и лицами, их снимавшими.

Другое дело, подчеркнул эксперт, что Лукашенко такую случайность тоже запрограммировал.

«Он здесь выглядит совсем не хорошо, потому что он организовал добровольцев, которые ходят по дворам и срывают бело-красные ленточки. Власть должны осуществлять полиция, ОМОН, а не никому не известные активисты. Если бы он погиб, как предыдущие, в столкновении с ОМОНом, вообще могло бы ничего не быть. Полиция наводила порядок, толчея, драка, да, так бывает», — указал Ищенко.

Отвечая на вопрос, будут ли следующие жертвы, политолог добавил, что в ситуации, когда группы людей сталкиваются друг с другом, погибшие и искалеченные бывают всегда, и Белоруссия не может быть исключением.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.