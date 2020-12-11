Президент Белоруссии Александр Лукашенко нагнетает антизападную истерию, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее белорусский лидер на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата запада Белоруссии.

Богдан Безпалько: Запад с Белоруссией делает России вилку © РИА Новости, Нина Зотина

«Лукашенко пытается нагнетать анитизападную истерию. В реальности, если бы Запад хотел жестко поступить в отношении нынешнего президента Белоруссии, он бы активно, используя большое количество ресурсов, поддержал бы протесты. Объявил бы против Лукашенко масштабные экономические санкции, заблокировав гражданам Белоруссии выезд за рубеж, кроме тех, кто участвовал в протестах», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Запад, кроме всего прочего, мог бы заблокировать для Белоруссии возможность вести внешнеэкономическую деятельность и закупать произведенные в Белоруссии нефтепродукты и калийные удобрения.

«Если бы все эти меры были задействованы, то режим Лукашенко пал бы сам по себе», — подытожил эксперт.

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