Конфликт в Донбассе возможно решить только в том случае, если полностью перезагрузить идеологическую природу этого противостояния. Военного решения этой проблемы нет. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: После прихода к власти Байдена ситуация на Донбассе вернется к 2015-2016 году © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган налаживают сотрудничество в военной сфере между Киевом и Анкарой. Также стало высказываться мнение, что пример операции Баку в Карабахе может повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса.

Эксперт отметил, что если в Карабахе мы имели дело с религиозно-этническим конфликтом, то в украинском кризисе речь идет в первую очередь об идеологическом конфликте, поэтому никакие прямые аналогии между ситуацией на Донбассе и ситуацией в Карабахе не применимы.

«В Карабахе произошел передел сфер влияния, Россия получила то, что хотела, зачем она и поддержала Алиева и Эрдогана, и теперь самое главное — удержать результат договоренностей. Ситуацию же на Донбассе нужно решать, полностью перезагружая идеологическое поле конфликта. Потому что военного решения там нет», — указал Бизяев.

Если сторонам удастся решить проблемы с точки зрения идеологии, тогда есть шанс, что ситуация будет динамично развиваться в положительном ключе, резюмировал собеседник издания.

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