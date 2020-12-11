По словам артистки, так, как Леонова, она не любила никого в жизни, но его родители хотели видеть сына рядом с другой девушкой, особенно против был папа, обожаемый публикой актер Евгений Леонов.
«У нас была такая романтическая любовь! А что Евгений Павлович? Ничего! Я пришлась не ко двору. Наш роман длился недолго, родители запретили Андрею со мной общаться. Это так резко было. Меня обвинили в том, что у меня было много мужиков. Но это неправда, мне было так обидно», — вспомнила Кравченко.
Она рассказала, что пыталась вернуть своего возлюбленного, но влияние родителей на него было сильнее. Сейчас артистка уверена, что все сложилось к лучшему, ведь у Леонова хорошая семья и дети. А вот сама актриса большую часть жизни живет одна.