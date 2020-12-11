Уроженка Донбасса, актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко 9 декабря приняла участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказала о романе с коллегой Андреем Леоновым

Кравченко из «Сватов» намекнула на одиночество © Татьяна Кравченко/Инстаграм Евгений Леонов.

«У нас была такая романтическая любовь! А что Евгений Павлович? Ничего! Я пришлась не ко двору. Наш роман длился недолго, родители запретили Андрею со мной общаться. Это так резко было. Меня обвинили в том, что у меня было много мужиков. Но это неправда, мне было так обидно», — вспомнила Кравченко.

Она рассказала, что пыталась вернуть своего возлюбленного, но влияние родителей на него было сильнее. Сейчас артистка уверена, что все сложилось к лучшему, ведь у Леонова хорошая семья и дети. А вот сама актриса большую часть жизни живет одна.