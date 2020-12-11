Президент Александр Лукашенко вполне может стать белорусским вариантом чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

«Единственный вариант»: Корейба рассказал, как Лукашенко может сохранить власть © Facebook/Kuba Korejba

«Так или иначе, Лукашенко совершенно точно отправится на свалку истории, и наша задача в том, чтобы до этого момента провести политический ресайклинг — максимально переработать его перед окончательным выбросом», — считает польский эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.