На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, победил кандидат от демократов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.
Однако, скорее всего, отягощенные бедностью, ложью, коррупцией и фашизмом, они не смогут этого сделать, в лучшем случае послужив пушечным мясом в трагической братоубийственной войне в Донбассе или непосредственно против России, считает эксперт.
«Меня это беспокоило бы лишь постольку, поскольку не препятствовало бы возвращению Польше Львова и других украденных земель, но для самих украинцев это был бы удар. Удар, который могла предотвратить только Россия. Ведь сколько раз в истории Россия спасала Украину без украинцев или даже против них? Но, возможно, президентство Байдена их разбудит. Чего я, в конце концов, желаю Украине и украинцам», — подчеркнул Ренкас.
В то же время, добавил политолог, для спонсоров Байдена может оказаться более важным захват самой Украины, причем даже сильнее, чем раньше, чтобы использовать остатки этого несостоятельного государства, окончательно разделив его земли, ресурсы и дешевую рабочую силу.
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