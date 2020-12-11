Приход к власти в США Джо Байдена при всех его минусах может стать для украинцев последним шансом сбросить западное иго и вернуться к роли хозяев в своей стране. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.

Однако, скорее всего, отягощенные бедностью, ложью, коррупцией и фашизмом, они не смогут этого сделать, в лучшем случае послужив пушечным мясом в трагической братоубийственной войне в Донбассе или непосредственно против России, считает эксперт.

«Меня это беспокоило бы лишь постольку, поскольку не препятствовало бы возвращению Польше Львова и других украденных земель, но для самих украинцев это был бы удар. Удар, который могла предотвратить только Россия. Ведь сколько раз в истории Россия спасала Украину без украинцев или даже против них? Но, возможно, президентство Байдена их разбудит. Чего я, в конце концов, желаю Украине и украинцам», — подчеркнул Ренкас.

В то же время, добавил политолог, для спонсоров Байдена может оказаться более важным захват самой Украины, причем даже сильнее, чем раньше, чтобы использовать остатки этого несостоятельного государства, окончательно разделив его земли, ресурсы и дешевую рабочую силу.

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