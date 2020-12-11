На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.
В то же время, считает эксперт, для спонсоров Байдена может оказаться более важным захват самой Украины, причем даже сильнее, чем раньше, чтобы использовать остатки этого несостоятельного государства, окончательно разделив его земли, ресурсы и дешевую рабочую силу.
«Повторюсь: деньги, вложенные в кампанию Байдена, должны вернуться — и, как это не раз бывало в истории вторжений и оккупаций, они снова будут возвращены украинским черноземом», — подчеркнул Ренкас.
С другой стороны, для украинцев это, вероятно, последний шанс сбросить западное иго и вернуться к роли хозяев в своей стране, однако, скорее всего, отягощенные бедностью, ложью, коррупцией и фашизмом, они не смогут этого сделать, в лучшем случае послужив пушечным мясом в трагической братоубийственной войне, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.