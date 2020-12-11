Когда Джо Байден окончательно придет к власти в США, нельзя исключать эскалации против республик Донбасса, в том числе в рамках более широкой стратегии прямого вовлечения России в этот конфликт. И Донецк, и Луганск, и Москва должны быть к этому готовы. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.

В то же время, считает эксперт, для спонсоров Байдена может оказаться более важным захват самой Украины, причем даже сильнее, чем раньше, чтобы использовать остатки этого несостоятельного государства, окончательно разделив его земли, ресурсы и дешевую рабочую силу.

«Повторюсь: деньги, вложенные в кампанию Байдена, должны вернуться — и, как это не раз бывало в истории вторжений и оккупаций, они снова будут возвращены украинским черноземом», — подчеркнул Ренкас.

С другой стороны, для украинцев это, вероятно, последний шанс сбросить западное иго и вернуться к роли хозяев в своей стране, однако, скорее всего, отягощенные бедностью, ложью, коррупцией и фашизмом, они не смогут этого сделать, в лучшем случае послужив пушечным мясом в трагической братоубийственной войне, заключил собеседник издания.

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