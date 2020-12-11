Предыдущая смена власти в Белом доме привела к ротации на «киевском престоле». Можно с уверенностью предположить, что рано или поздно эта операция повторится. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.

Эксперт отметил, что первой жертвой Байдена может стать Владимир Зеленский, а не Донбасс, особенно учитывая непоследовательную позицию действующего президента Украины в отношении уголовных дел против семьи Байденов.

«В то же время для спонсоров Байдена может оказаться более важным захват самой Украины. Причем даже сильнее, чем раньше, чтобы использовать остатки этого несостоятельного государства, окончательно разделив его земли, ресурсы и дешевую рабочую силу. Повторюсь: деньги, вложенные в кампанию Байдена, должны вернуться, и, как это не раз бывало в истории вторжений и оккупаций, они снова будут возвращены украинским черноземом», — подчеркнул Ренкас.

С другой стороны, для украинцев это, вероятно, последний шанс сбросить западное иго и вернуться к роли хозяев в своей стране, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.