Выдрин назвал сговором беловежские соглашения Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича, которые привели в итоге к распаду СССР

Как известно, многие считают участников той встречи преступниками, а соглашения иначе, как сговором, не именуют. Выдрин подчеркнул, что преступником кого-либо может признать только суд, однако добавил, что в будущем «история рассудит».

«А то, что был сговор, и беловежскому ежу понятно. Помните каноническое определение этого понятия? «Негласное соглашение, заключенное в обход закона или с целью нанесения вреда третьей стороне». Все три базовых признака присутствуют: негласность, незаконность, вред», — сказал эксперт.

«США превращаются в СССР»: эксперты об американских выборах © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Интервью Выдрина можно прочитать на нашем сайте.

В 2005 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

Самой главной проблемой стало то, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, пояснил Путин в интервью Оливеру Стоуну.