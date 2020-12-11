Во время распада СССР политолог Дмитрий Выдрин разрабатывал концепцию спасения Союза, которая может быть актуальной сейчас для Европы и Соединенных Штатов Америки. Об этом Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, уже в конце восьмидесятых годов прошлого века СССР был обречен, и эксперт «искал новые скрепы, которые могли бы соединить расползавшиеся республики».

«Ясно, что не монархия, не единая армия, даже не единая валюта», — заявил Выдрин.

Ранения и драки с полицией: по США катится волна расовых протестов и погромов © REUTERS, Stephen Maturen

«Я полагал, да и сейчас так считаю, что главной соединительной тканью пусть не федеративной, а конфедеративной единой страны должна была стать общая культура в широком смысле. Это и общая историческая память, и общая наука, и общее образование, и общие правовые и гуманистические принципы. И, конечно, общий русский язык», — сказал политолог.

По его словам, он подготовил свои предложения и передал Леониду Кравчуку перед тем, как тот отправился на встречу с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем, на которой было принято решение о прекращении существования СССР.

«Мне потом вернули мои рукописные пролегомены. С подозрительными подтеками. Правда, они оказались всего-навсего следами кабаньего жира. На них, видимо, свеженину накладывали. Это всё, что вошло», — сообщил Выдрин.

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