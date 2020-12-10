Официальный Киев понимает, что его указания насчет карантина никто не будет выполнять, если они перейдут определенную черту, рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, правительство не случайно дало возможность для части сферы услуг сохранить доходность во время новогодних праздников и даже на час увеличило время работы ресторанов на эти дни.

«В Кабинете министров опасаются, что если бы они делали по-другому, то всё равно большая часть этих заведений, скорее всего, не соблюдала бы карантин. Потому что одно дело — издать решение о локдауне и закрыть, а другое — воплотить это решение в жизнь и тем более проконтролировать», — констатировал эксперт.

Что январский локдаун принесёт Украине: мнения экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Интервью Якубина вы можете прочитать на нашем сайте.

На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.

Как следует из опубликованных 19 ноября результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», главе украинского правительства Денису Шмыгалю не доверяют 54% украинцев, доверяют ему всего 18%, а 25% граждан страны заявили, что вообще не в курсе его существования.