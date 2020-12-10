Украина не сможет завершить медицинскую реформу, начатую и.о. главы Минздрава Уляной Супрун, сказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.

«Я вообще сейчас не представляю, как в этой ситуации можно проводить медреформу Супрун. Потому что, во-первых, это требует денег, которых категорически не хватает. Во-вторых, во время пандемии заниматься такими вещами крайне опасно, потому что это может вызвать коллапс медицинской сферы в целом», — отметил эксперт.

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

Интервью Бизяева вы можете прочитать на нашем сайте.

Уляна Супрун с 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.

Родилась Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на Майдане.

Позднее в должности и.о. министра гражданка США провела бесчеловечную реформу здравоохранения в стране, фактически оставив украинцев без бесплатной медицины, за что получила от народа прозвище «Доктор смерть».