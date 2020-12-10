На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.
«Я вообще сейчас не представляю, как в этой ситуации можно проводить медреформу Супрун. Потому что, во-первых, это требует денег, которых категорически не хватает. Во-вторых, во время пандемии заниматься такими вещами крайне опасно, потому что это может вызвать коллапс медицинской сферы в целом», — отметил эксперт.
По его словам, реформу нужно отложить как минимум до осени 2021 года, когда ожидается победа над пандемией коронавируса.
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Уляна Супрун с 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.
Родилась Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на Майдане.
Позднее в должности и.о. министра гражданка США провела бесчеловечную реформу здравоохранения в стране, фактически оставив украинцев без бесплатной медицины, за что получила от народа прозвище «Доктор смерть».