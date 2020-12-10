После принятия Верховной Радой государственного бюджета весьма вероятна отставка украинского правительства, однако если в парламенте не наберется необходимого количества голосов для назначения нового премьера, то это приведет к досрочным выборам в ВР, рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

«Отставка Кабмина Шмыгаля — это вопрос принятия бюджета. То есть примут бюджет, и с этого момента можно отправлять Кабмин в отставку и попытаться выпустить пар. Но проблема заключается в том, будет ли за следующий Кабмин 326 голосов», — подчеркнул эксперт.

Если для Зеленского запахнет жареным. Эксперты о досрочных выборах в Раду © AFP, Sergei SUPINSKY

По его словам, «это уже вопрос торгов в Офисе президента, вопрос влияния наших олигархов, вопрос внешнего фактора».

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Как следует из опубликованных 19 ноября результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», главе украинского правительства Денису Шмыгалю не доверяют 54% украинцев, доверяют ему всего 18%, а 25% граждан страны заявили, что вообще не в курсе его существования.