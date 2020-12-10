«Отставка Кабмина Шмыгаля — это вопрос принятия бюджета. То есть примут бюджет, и с этого момента можно отправлять Кабмин в отставку и попытаться выпустить пар. Но проблема заключается в том, будет ли за следующий Кабмин 326 голосов», — подчеркнул эксперт.
Если нужное количество не наберется, то будут перезагружены Верховная Рада и Кабинет министров, пояснил Бизяев.
По его словам, «это уже вопрос торгов в Офисе президента, вопрос влияния наших олигархов, вопрос внешнего фактора».
Интервью Бизяева вы можете прочитать на нашем сайте.
Как следует из опубликованных 19 ноября результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», главе украинского правительства Денису Шмыгалю не доверяют 54% украинцев, доверяют ему всего 18%, а 25% граждан страны заявили, что вообще не в курсе его существования.