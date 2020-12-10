Пока еще большинство жителей Украины не поддерживают ввод строгого карантина, сказал политолог Руслан Бизяев в интервью Украина.ру

«Тех, кто реально выступает за введение локдауна, по статистике, 35-40%. Это связано с тем, что заболеваемость, по сравнению с весной, выросла в 10 раз. Если весной было 500-600 человек в день, то сейчас это 8,5-9 тысяч… С другой стороны, память о том, как вводили прошлый локдаун и чем он закончился, еще достаточно жива, особенно у среднего и малого бизнеса», — констатировал эксперт.

Что январский локдаун принесёт Украине: мнения экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Люди еще не отошли от последствий весеннего локдауна, как им придется закрываться на три недели, что влечет новые убытки, добавил Бизяев.

При этом есть сомнения в том, сможет ли программа, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, компенсировать убытки. Пока речь идет даже не о выделении суммы, а о том, как ее будут распределять, подчеркнул политолог.

Интервью Бизяева вы можете прочитать на нашем сайте.

На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.