Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Анна Седокова устроила презентацию своего нового клипа на трек «Привязана к тебе» на крыше одного из московских небоскребов, где рассказала не только о работе, но и о новой семейной жизни, сообщил StarHit 10 декабря

Седокова назвала свою новую песню манифестом любви, а в клипе сняла своего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Артистка рассказала, что сначала хотела сделать все самостоятельно, чтобы не нагружать лишней работой супруга, но на съемках стало очевидно, что в клипе не хватает того, кому песня посвящена.

Захарова прокомментировала музыкальные предпочтения украинцев © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Я считаю, что женщине обязательно нужно готовить. Ну… не обязательно, конечно. Я просто еще из того поколения женщин, которые считают: мужчине надо готовить», — сказала она.

Артистка похвасталась, что периодически радует своего супруга всякими вкусностями типа хинкали с бараниной, хоть и понимает, что налегать на такую еду вредно.

Певица и баскетболист долгое время скрывали отношения, так как спортсмен был женат и у него недавно родился ребенок. Однако, несмотря на это, Тимма все же женился на Седоковой в сентябре 2020 года. При этом ему не помешала ни разница в возрасте, исполнительница старше его на девять лет, ни наличие у нее троих детей от двух предыдущих браков.