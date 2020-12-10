Элементом внешнего управления Украиной стала гражданка США, представительница украинской диаспоры Уляна Супрун, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Супрун некоторое время исполняла обязанности главы украинского Минздрава и прославилась бесчеловечной реформой здравоохранения, оставившей украинских граждан без бесплатной медицины.

«Проблема в том, что она является элементом внешнего управления. Как только встал вопрос по российской вакцине, министр (специально не называю его фамилии), который допустил на словах возможность ее закупки, тут же был приглашен к Супрун на чашку чая.

Власть собирается прививать украинцев самой дорогой и очень спорной вакциной © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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По его словам, так работает механизм внешнего управления — «через таких персонажей с плохо вымытыми волосами, как Супрун».

Однако если не будет Супрун, ее место займет кто-то другой, от перемены персонажей суть не изменится, подчеркнул Золотарев.

Он уверен, что медреформа Супрун сама по себе также элемент внешнего управления, «поскольку зачем тратиться, если можно сократить популяцию на подмандатной территории».