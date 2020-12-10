Супрун некоторое время исполняла обязанности главы украинского Минздрава и прославилась бесчеловечной реформой здравоохранения, оставившей украинских граждан без бесплатной медицины.
«Проблема в том, что она является элементом внешнего управления. Как только встал вопрос по российской вакцине, министр (специально не называю его фамилии), который допустил на словах возможность ее закупки, тут же был приглашен к Супрун на чашку чая.
А поскольку у этого чиновника дочь находится в Соединенных Штатах, ему популярно объяснили, что если он еще что-то скажет про российскую вакцину, то его дочка навсегда застрянет в Украине, — добавил Золотарев.
Интервью Золотарева можно прочитать на нашем сайте.
По его словам, так работает механизм внешнего управления — «через таких персонажей с плохо вымытыми волосами, как Супрун».
Однако если не будет Супрун, ее место займет кто-то другой, от перемены персонажей суть не изменится, подчеркнул Золотарев.
Он уверен, что медреформа Супрун сама по себе также элемент внешнего управления, «поскольку зачем тратиться, если можно сократить популяцию на подмандатной территории».