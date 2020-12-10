Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже несколько раз договаривался с Казахстаном о поставках нефти и газа, но вопрос состоит в том, как он собирается поставлять их. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что значительная часть газопроводов находится на территории России, и поставлять по ним газ практически невозможно.

«Что касается нефти, то он будет использовать дорогу Российской Федерации. Тогда не совсем понятно, зачем Москве перегонять нефть из стран Таможенного союза в направлении Белоруссии для замещения российской нефти. Логики в этом вообще никакой нет», — подчеркнул Абзалов.

Если же Лукашенко собирается действовать обходным маневром, через Украину, то возникает следующий вопрос о том, какова будет цена этой нефти, констатировал политолог.

Российская цена даже с пошлинами значительно ниже, чем любой внешний альтернативный вариант, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.