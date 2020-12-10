Участница украинской группы The Hardkiss Юлия Санина назвала позицию артистов, считающих, что музыка вне политики, лицемерной. Об этом артистка заявила в интервью, которое 10 декабря появилось на YouTube-канале «Ходят Слухи»

Певица рассказала, что ее поклонники сами приезжали на концерты группы на Украину и в Белоруссию, а вот самой лететь выступать в Россию Санина считает неприемлемым.

«Мне нравится думать, что, показывая несогласие, мы свою публику там (в России. — Ред.) направляем на путь истинный. И, может быть, благодаря тому, что мы туда не ездим, наши слушатели там посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то», — высказалась исполнительница.

Также солистка считает, что артист обязан иметь позицию по важным вопросам, даже если не разбирается в политике. При этом Санина заметила, что «музыка не должна быть инструментом у политиков».

Юлия Санина (по паспорту Головань) родилась в Киеве, в 2011 году в возрасте 21 года совместно с украинским музыкантом и продюсером Валерием Бебко создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss.

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.