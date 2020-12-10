«По хронотопу украинской деловой и политической жизни — это мертвое время. Примерно с 25 декабря по 20 января страна находится то ли в спячке, то ли в алкогольном угаре, то есть никакой деловой активности нет», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что именно в это время стартовал украинский Майдан 2014 года.
По его словам, основная фобия власти — это страх, что экономические последствия могут вытолкнуть людей на улицы и привести к социальным протестам.
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На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.