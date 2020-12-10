Украинские власти ввели карантин в связи с коронавирусом с 8 января, поскольку в этот период деловая активность в стране замирает, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

«По хронотопу украинской деловой и политической жизни — это мертвое время. Примерно с 25 декабря по 20 января страна находится то ли в спячке, то ли в алкогольном угаре, то есть никакой деловой активности нет», — подчеркнул эксперт.

Что январский локдаун принесёт Украине: мнения экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, основная фобия власти — это страх, что экономические последствия могут вытолкнуть людей на улицы и привести к социальным протестам.

Интервью Золотарева можно прочитать на нашем сайте.

На Украине с начала пандемии выявили свыше 845 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 451 тысячи пациентов сумели побороть болезнь, 14 204 человека скончались.