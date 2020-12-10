Спасти Украину от скатывания в тотальную криминализацию невозможно усилиями одного ведомства, для этого нужна системная работа. Об этом рассказал специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру

Сергей Шабовта: Украина находится на пике криминализации общества © Facebook, Сергей Шабовта Леонид Садовский. Неизвестный ударил его сзади по голове тяжелым тупым предметом.

Эксперт отметил, что сегодня мы наблюдаем крайне высокий уровень депрессивности на Украине и крайне низкий уровень экономического развития, что представляет собой крайне питательную среду для криминализации общества.

«Пока во власти находятся фальшивомонетчики, им нужна красивая картинка, красивые доклады, им не нужна правда об оргпреступности, о других крайне негативных явлениях в украинском обществе. Эти фальш и лукавство будут продолжаться», — категоричен Шабовта.

Преступность является следствием состояния общества, как сыпь на коже — свидетельство какой-то болезни, и высокий уровень преступности свидетельствует о том, что организм украинского общества находится в очень тяжелом и тревожном болезненном состоянии, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.