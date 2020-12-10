Уроженка Донбасса, актриса, звезда украинского сериала «Сваты» Татьяна Кравченко 9 декабря приняла участие в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказала о своем втором браке и причине его распада

«Я изуродовала себя и свою душу»: Кравченко рассказала об абортах от внука Маяковского © Татьяна Кравченко/Инстаграм Дмитрием Горбачевским. Вскоре молодые люди поженились, и у них родилась дочь Анна, но счастье было недолгим, супруг начал поднимать руку на артистку.

«Я ему тогда сказал, что убью, если продолжит в том же духе, огрею сковородкой, и подала на развод», — вспомнила актриса.

Кравченко заявила, что тогда зареклась выходить замуж, тем более что ей вспоминалось свое детство, и она не захотела, чтобы дочь повторила ее судьбу и росла с отчимом.

Татьяна Кравченко призналась, что много лет была обижена на мать из-за отца. Долгое время актриса считала родным папой отчима и не знала об этом. Когда информация вскрылась, актриса очень эмоционально отреагировала на новость, завив, что мать «притащила в дом чужого человека».

Родной отец артистки был вдвое старше матери и на момент ее рождения состоял в браке, а через несколько месяцев появления дочери на свет умер от рака. Сама Кравченко дважды выходила замуж, Горбачевский стал ее вторым супругом, но на данный момент и последним. Артистка много лет живет одна.