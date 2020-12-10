В 2020 году жители Украины чаще всего слушали песни на русском языке. Такие данные на днях опубликовал официальный блог Google Украина. Результаты прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, сообщает агентство «РИА Новости» 10 декабря

«Жаль, что за вкус нельзя бить»: В топ-100 Apple Music Ukraine лидируют российские исполнители © CC0, Pixabay

«Это, с точки зрения Киева, мы надеемся, объективные данные? Могут ли в Киеве признать данные американских компаний правдивыми, честными, не передернутыми? Надеюсь, что да. Вряд ли эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова напомнила, что в июле 2019 года на Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного, который, по ее словам, направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны.

Официальный блог Google Украина 1 декабря опубликовал десятку самых популярных у украинцев музыкальных клипов в уходящем году, и оказалось, что все они русскоязычные.

Первое место занял ролик на песню «Краш» российских исполнителей Клавы Коки и Niletto, второе — клип на песню Hypnodancer российской группы Little Big, а третье — «Девочка, танцуй» украинского дуэта Αrtik & Asti, трек они исполнили на русском языке.