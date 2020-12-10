Захарова уточнила, что по данным сервисов YouTube, YouTube-music, в топ-10 самых популярных в этом году на Украине вошли только 2 украинских коллектива, но и те спели на русском языке.
«Это, с точки зрения Киева, мы надеемся, объективные данные? Могут ли в Киеве признать данные американских компаний правдивыми, честными, не передернутыми? Надеюсь, что да. Вряд ли эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях», — сказала официальный представитель МИД.
Захарова напомнила, что в июле 2019 года на Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного, который, по ее словам, направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны.
Официальный блог Google Украина 1 декабря опубликовал десятку самых популярных у украинцев музыкальных клипов в уходящем году, и оказалось, что все они русскоязычные.
Первое место занял ролик на песню «Краш» российских исполнителей Клавы Коки и Niletto, второе — клип на песню Hypnodancer российской группы Little Big, а третье — «Девочка, танцуй» украинского дуэта Αrtik & Asti, трек они исполнили на русском языке.