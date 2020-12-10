Власти Дубно Ровенской области установили в центре города новогоднюю елку, срубленную на кладбище. Об этом 10 декабря рассказали в местном сообществе «Типичное Дубно» в Facebook

Мэр Дубно Василий Антонюк заявил, что подобным образом власти смогли сэкономить 15 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей).

«И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Раньше мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 тысяч гривен. А тут бесплатно, и еще и очень красивая, высотой 25 метров. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Знаете, какой вред в этом году нанес сильный ветер и старые деревья?» — отметил Антонюк.

Главный день Харькова. От «огромного кладбища» к пуску метро © РИА Новости, Николай Максимов | Перейти в фотобанк

Пользователи тут же возмутились подобным решением властей — «это ужас, для чего такое делать?», «Интересно, поставил бы у себя во дворе мэр елку, привезенную из кладбища», «В суеверия не верю, но это, мягко говоря, неприятно».

Другие пользователи поддержали подобное решение, посчитав его экономически правильным и взвешенным.