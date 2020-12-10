Музыкальный продюсер Бари Алибасов несколько дней назад попал в больницу с передозировкой «виагрой» - средством для повышения потенции. Узнав об этом, его бывшая возлюбленная бизнесвумен Ляна Фридман предложила музыканту использовать достоинство по другому назначению, сообщил «ГлавРед» 10 декабря

«Надо ампутировать его достоинство, раз уж все равно непригодно. И отдать студентам медицинских вузов на изучение. У них, насколько я знаю, всегда нехватка органов», — заявила Фридман.

«Паразитирует на молодых»: Киркорову приписывают роман с юной «Пугачевой» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Викторией Полторацкой, — ради которой он якобы и пошел на эксперименты с препаратом.

Навещать бывшего ухажера в больнице Фридман не собирается и считает, что медикам тоже с артистом стоит поменьше церемониться. Женщина уверена, что продюсеру стоит вернуться к супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Летом 2019 года Бари Алибасов, по его словам, случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а несколько дней назад имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средством для повышения потенции.