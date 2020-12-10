«Надо ампутировать его достоинство, раз уж все равно непригодно. И отдать студентам медицинских вузов на изучение. У них, насколько я знаю, всегда нехватка органов», — заявила Фридман.
Издание сообщает, что недавно Алибасов хвастал своей новой возлюбленной — молодой массажисткой Викторией Полторацкой, — ради которой он якобы и пошел на эксперименты с препаратом.
Навещать бывшего ухажера в больнице Фридман не собирается и считает, что медикам тоже с артистом стоит поменьше церемониться. Женщина уверена, что продюсеру стоит вернуться к супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Летом 2019 года Бари Алибасов, по его словам, случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а несколько дней назад имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средством для повышения потенции.