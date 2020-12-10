Президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало задержали за получение взятки, которую он принял в виде элитного дорогого автомобиля. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)

Отмечается, что Гадзало был в сговоре с человеком, который намеревался получить должность академика. Он должен был добавить претендента в список на заявленную вакансию и далее передать документы на рассмотрение президиума академии.

В Закарпатье слугу народа поймали на взятке © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Задержанному огласили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о Гадзало. Ему грозит привлечение к уголовной ответственности по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом.

Ранее сообщалось об обнаружении автоматов, пистолетов, гранат и взрывчатки в здании Президиума НААН Украины. Тайный арсенал боеприпасов был найден во время обыска.