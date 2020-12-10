Тех украинских граждан, кто реально выступает за введение локдауна в целях борьбы с коронавирусом, по статистике, 35–40%. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: Главный вопрос — сможет ли Зеленский компенсировать убытки от локдауна © Facebook, Руслан Бизяев

Это связано с тем, пояснил эксперт, что заболеваемость по сравнению с весной выросла в 10 раз (если весной заражались 500–600 человек в день, то сейчас это 8,5–9 тысяч) и люди понимают, что локдаун — это один из инструментов борьбы с пандемией.

«С другой стороны, память о том, как вводили прошлый локдаун и чем он закончился, еще достаточно жива, особенно у среднего и малого бизнеса. Отсюда недоверие к тому, что одним можно будет работать, а другим — нельзя. Второй момент: локдаун — это все-таки доходность. Люди не то чтобы уже пережили весеннюю часть локдауна, а теперь закрывать на три недели — это убытки», — рассуждает Бизяев.

Сможет ли программа, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, компенсировать убытки — это пока главный вопрос, потому что речь идет не столько о выделении суммы, сколько о том, как ее будут распределять, заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.