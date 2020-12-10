При этом Турция является членом НАТО. Однако, по словам Мамедзаде, учитывая расклад сил в регионе, рассматривать ситуацию только через эту призму нецелесообразно.
Она отметила, что давно сложилась традиция, что по всем значимым датам руководители обеих стран посещают Анкару или Баку.
«Присутствие президента Эрдогана на параде в Баку является выражением политической и моральной поддержки Азербайджана со стороны Турции», — сказала она.
По ее словам, страны региона формируют серьезный альянс.
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