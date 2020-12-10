В связи с чем на военный парад в Баку, посвященный окончанию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в качестве почетного гостя приглашен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, рассказала политолог из Баку Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

При этом Турция является членом НАТО. Однако, по словам Мамедзаде, учитывая расклад сил в регионе, рассматривать ситуацию только через эту призму нецелесообразно.

Турция подрывает единство НАТО — Помпео © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Присутствие президента Эрдогана на параде в Баку является выражением политической и моральной поддержки Азербайджана со стороны Турции», — сказала она.

По ее словам, страны региона формируют серьезный альянс.

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