При этом Турция является членом НАТО. Однако, по словам Мамедзаде, учитывая расклад сил в регионе, рассматривать ситуацию только через эту призму нецелесообразно.

Турция подрывает единство НАТО — Помпео
Турция подрывает единство НАТО — Помпео
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Она отметила, что давно сложилась традиция, что по всем значимым датам руководители обеих стран посещают Анкару или Баку.

«Присутствие президента Эрдогана на параде в Баку является выражением политической и моральной поддержки Азербайджана со стороны Турции», — сказала она.

По ее словам, страны региона формируют серьезный альянс.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

 