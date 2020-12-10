Властям Украины давно стоит пересмотреть отношение к сфере здравоохранения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

По словам Бондаренко, еще до эпидемии коронавируса было очевидно, что надо отказываться от реформ «имени [бывшей и.о. главы Минздрава Ульяны] Супрун».

Вместо них, сказал эксперт, нужно определить более гибкие и мягкие варианты реформирования, которые удовлетворяли бы не только ВОЗ или Госдеп США, но и врачей с пациентами. «Пришел бы каюк»: Степанов высказался о медреформе Супрун © Facebook, Максим Степанов

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С 1 апреля, в разгар эпидемии коронавируса, на Украине стартовал второй этап медицинской реформы, начатой при Супрун. Планируется дальнейшее сокращение средств на здравоохранение и финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом».