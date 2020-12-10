По словам Бондаренко, еще до эпидемии коронавируса было очевидно, что надо отказываться от реформ «имени [бывшей и.о. главы Минздрава Ульяны] Супрун».

Вместо них, сказал эксперт, нужно определить более гибкие и мягкие варианты реформирования, которые удовлетворяли бы не только ВОЗ или Госдеп США, но и врачей с пациентами.

«Пришел бы каюк»: Степанов высказался о медреформе Супрун
«Пришел бы каюк»: Степанов высказался о медреформе Супрун
© Facebook, Максим Степанов

Полностью интервью можно прочитать здесь.

С 1 апреля, в разгар эпидемии коронавируса, на Украине стартовал второй этап медицинской реформы, начатой при Супрун. Планируется дальнейшее сокращение средств на здравоохранение и финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом».