Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Украина и Молдавия будут совместно работать над проектами по восстановлению территориальной целостности обеих стран, в частности по крымскому вопросу. Об этом 10 декабря Кулеба заявил на брифинге во время визита в Кишинев в четверг, передает «Европейская правда»

«Я очень благодарен Молдове за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина тоже последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе приднестровского урегулирования», — сказал Кулеба.

Стратегия Киева провалилась: западный бизнес идёт в Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского — «Крымской платформе». Украина, по его словам, рассчитывает на активное конструктивное участие Молдавии в этом формате.

Кроме того, министр отметил, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов на всех уровнях с Молдавией, в том числе в визите новоизбранного президента на Украину.

Высказывания бывшего президента Молдавии Игоря Додона о том, что Крым принадлежит России, стали причиной отказа украинских президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского от встреч с ним. Визит Кулебы стал первым визитом главы МИД Украины в Молдавию с 2014 года.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.