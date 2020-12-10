«Я очень благодарен Молдове за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина тоже последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе приднестровского урегулирования», — сказал Кулеба.
Кулеба проинформировал коллег об инициативе президента Украины Владимира Зеленского — «Крымской платформе». Украина, по его словам, рассчитывает на активное конструктивное участие Молдавии в этом формате.
Кроме того, министр отметил, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов на всех уровнях с Молдавией, в том числе в визите новоизбранного президента на Украину.
Высказывания бывшего президента Молдавии Игоря Додона о том, что Крым принадлежит России, стали причиной отказа украинских президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского от встреч с ним. Визит Кулебы стал первым визитом главы МИД Украины в Молдавию с 2014 года.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.