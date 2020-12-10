По совам Марцинкива, в данный момент в больницах города находится 287 пациентов с диагнозом COVID-19. В связи с этим он обратился к президенту и правительству с просьбой не вводить локдаун.«Вижу, какие-то там озвучиваются цифры, даты, когда должен быть локдаун. Но хотелось бы, чтобы бизнес работал, бизнес зарабатывал средства, а мы имели возможность работать. Все-таки тенденция положительная, если такова будет тенденция, в принципе, за две-три недели количество больных будет в пределах нормы, мы вернемся к показателю фактически июня и, в принципе, нет каких-то оснований вводить локдаун», — сказал Марцинкив.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали спад.Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмин принял решение ввести жесткий карантин с 8 по 25 января.