Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в областном центре уменьшается количество больных коронавирусом, и в связи с этим попросил правительство не вводить жесткий карантин. Об этом 9 декабря он заявил во время традиционного прямого эфира в Facebook

Мэр Ивано-Франковска заподозрил диверсию в городе © Сommons.wikimedia/ВО Свобода Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали спад.Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмин принял решение ввести жесткий карантин с 8 по 25 января.