«Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически украинский продукт, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны», — отметил Шмыгаль, добавив, что карантин был введен с целью стабилизации уровня заболеваемости, а не его уменьшения.
Меньше месяца назад во время выступления в Раде Шмыгаль заявлял обратное, что карантин выходного дня вовсе не является изобретением Украины. Тогда он сказал, что Украина отметила эффективность от карантина выходного дня, после введения его в Турции и Израиле.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали спад.Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмина принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.