Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 10 декабря в интервью «Украинской правде» заявил, что карантин выходного дня является украинским ноу-хау, забыв о том, что недавно в Верховной Раде он говорил обратное

Бондаренко объяснил, почему украинская оппозиция должна оставить локдаун в покое © РИА Новости, Нина Зотина

Меньше месяца назад во время выступления в Раде Шмыгаль заявлял обратное, что карантин выходного дня вовсе не является изобретением Украины. Тогда он сказал, что Украина отметила эффективность от карантина выходного дня, после введения его в Турции и Израиле.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали спад.Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмина принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.