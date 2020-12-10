Владелец клуба заявил, что доволен тем, какие результаты показывает коллектив. Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины. Также впервые за четыре года бело-синие смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов (ЛЧ) и заняли третье место в своей группе, выйдя в плей-офф Лиги Европы (ЛЕ).
«Вылет из Лиги чемпионов в ЛЕ и трехочковое преимущество над "Шахтером" после первой половины чемпионата так вскружили голову президенту клуба, что он уже ставит в один ряд румына [Луческу] и Валерия Васильевича Лобановского… Слишком много клоунов в нашей жизни за последнее время», — пишут болельщики.
Луческу, который возглавлял «Шахтер» на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское «Динамо». Благодаря выходу «Динамо» в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира. Кроме того, Луческу превзошел еврокубковый рекорд Лобановского.