Болельщики киевского «Динамо» раскритиковали президента клуба Игоря Суркиса, который сравнил достижения футбольных тренеров Мирчи Луческу и Валерия Лобановского. Об этом 9 декабря сообщается в Facebook Druzi Dynamo

Ультрас «Динамо» обвинили Луческу в войне в Донбассе — видео © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Вылет из Лиги чемпионов в ЛЕ и трехочковое преимущество над "Шахтером" после первой половины чемпионата так вскружили голову президенту клуба, что он уже ставит в один ряд румына [Луческу] и Валерия Васильевича Лобановского… Слишком много клоунов в нашей жизни за последнее время», — пишут болельщики.

Луческу, который возглавлял «Шахтер» на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское «Динамо». Благодаря выходу «Динамо» в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира. Кроме того, Луческу превзошел еврокубковый рекорд Лобановского.

