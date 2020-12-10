Власти Украины понимают, что введение локдауна в конце декабря стало бы очень непопулярной мерой, поэтому предложили компромиссный вариант. Об этом сказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

По его словам, ясно, что к январю эпидемиологическая обстановка в стране серьезно не изменится, поэтому власть уже пошла на снижение карантинных мер — отмену карантина выходного дня.

Мини-локдаун: что ждет украинцев в январе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Поэтому власти решили не дразнить народ и дать возможность отпраздновать тем, кто хочет отпраздновать», — сказал он.

Кроме того, в правительстве отказались и от идеи локдауна со 2 января, чтобы в стране могли отпраздновать не только католическое Рождество, но и православное.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Согласно решению правительства, ужесточение карантина (локдаун) на Украине вводится в период с 8 по 24 января 2021 года.