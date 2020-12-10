По его словам, ясно, что к январю эпидемиологическая обстановка в стране серьезно не изменится, поэтому власть уже пошла на снижение карантинных мер — отмену карантина выходного дня.
При этом звучали предложения ввести локдаун в рождественские и новогодние праздники, но это серьезно ударило бы по бизнесу и вызвало бы огромное недовольство граждан, отметил Бондаренко.
«Поэтому власти решили не дразнить народ и дать возможность отпраздновать тем, кто хочет отпраздновать», — сказал он.
Кроме того, в правительстве отказались и от идеи локдауна со 2 января, чтобы в стране могли отпраздновать не только католическое Рождество, но и православное.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Согласно решению правительства, ужесточение карантина (локдаун) на Украине вводится в период с 8 по 24 января 2021 года.