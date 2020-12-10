Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19. Об этом 10 декабря говорится в сообщении Россельхознадзора

Коронавирус наступает: Минздрав Украины предупредил владельцев домашних животных © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

«Еще одной темой диалога стало научно-техническое сотрудничество. Александр Субботин отметил важность налаживания взаимодействия в области борьбы с распространением зоонозных болезней животных. В этом ключе затронут вопрос проведения совместных исследований на наличие SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у восприимчивых животных», — сказано в материале.

В ходе встречи отмечалось, что на сегодня от 30 до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции ввозится из Белоруссии, а доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%.

Стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве, важным вопросом остается интеграция информационных систем двух стран.