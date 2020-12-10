Ведомство указало, что итоги и перспективы сотрудничества двух стран обсуждались в ходе встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.
«Еще одной темой диалога стало научно-техническое сотрудничество. Александр Субботин отметил важность налаживания взаимодействия в области борьбы с распространением зоонозных болезней животных. В этом ключе затронут вопрос проведения совместных исследований на наличие SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у восприимчивых животных», — сказано в материале.
В ходе встречи отмечалось, что на сегодня от 30 до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции ввозится из Белоруссии, а доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%.
Стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве, важным вопросом остается интеграция информационных систем двух стран.