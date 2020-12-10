Геннадий Леонидович Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе.

В 1986 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. Фрунзе, получил звание лейтенанта.

В 1986–1992 гг. служил в Северо-Кавказском военном округе, уволился в звании капитана.

С 1992 по 1993 год — начальник охраны малого научно-производственного предприятия «Минимакс».

В 1995 году стал президентом Украинской национальной федерации тайского бокса.

Как Кернес, Труханов и Коломойский строят на Украине «партию мэров»
Как Кернес, Труханов и Коломойский строят на Украине «партию мэров»
© Facebook, Доверяй делам
В 1993–1996 гг. — директор охранной фирмы «Капитан и Ко».

С 2001 по 2002 год — советник генерального директора по вопросам безопасности предприятия с иностранными инвестициями «Лукойл — Украина».

С 2002 по 2003 год — помощник представителя президента открытого акционерного общества «Лукойл» в Украине по вопросам безопасности.

С 2004 по 2007 год работал в аппарате Верховной Рады Украины.

С 2005 по 2012 год — депутат Одесского городского совета, с 2006 по 2010 год — председатель постоянной депутатской комиссии Одесского городского совета по делам молодежи и спорта, с 2010 года возглавлял депутатское большинство в Одесском городском совете.

Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского
Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского
© Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый
В 2012 году стал депутатом Верховной Рады Украины 7-го созыва.

25 мая 2014 года на внеочередных выборах городского головы был избран на должность одесского городского головы.

27 октября 2015 года по результатам очередных выборов городских голов переизбран на должность мэра Одессы.

В 2016 году прошли протесты с требованием отставки Труханова из-за якобы наличия у него российского гражданства. СБУ начала проверку, но не подтвердила обвинения.

В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно предъявило обвинение Труханову и трем чиновникам горадминистрации Одессы по статье о присвоении, растрате и завладении имуществом в особо крупных размерах. Сотрудники Госпогранслужбы задержали Труханова в аэропорту "Борисполь", на следующий день его отпустили на поруки депутата БПП Дмитрия Голубова.

Исход битвы за Одессу: Труханов снова мэр, но с низкой легитимностью
Исход битвы за Одессу: Труханов снова мэр, но с низкой легитимностью
© Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета
В 2018 году включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

2 июня 2019 года в Харькове состоялся учредительный съезд новой партии «Доверяй делам», двумя сопредседателями которой были выбраны мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

На местных выборах 2020 года переизбрался на пост мэра Одессы от партии «Доверяй делам». (37,54% голосов), обойдя представителя ОПЗЖ Николая Скорика (19,06%) и кандидата от «Европейской солидарности» Петра Обухова (11,26%).