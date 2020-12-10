Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что изменить государственное устройство Украины в ближайшее время невозможно. Об этом 10 декабря он рассказал в интервью изданию «Вести»

Он напомнил, что многие его коллеги считают, что одним из вариантов развития для Украины является парламентская республика. Однако сам Разумков считает парламентско-президентскую республику эффективным механизмом.

«Я не думаю, что в ближайшее время будет меняться эта система и, скорее всего, останется формат парламентско-президентской республики», — сказал Разумков.

Царев объяснил, что получится, если олигархи возьмут и свергнут Зеленского © пресс-служба президента Украины Виктора Медведчука - 13,05%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко - 8,18% избирателей.

При этом за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко отдали голоса 8,1% избирателей, а за «Голос», создателем которой стал певец и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, — 5,82%.

Другие партии набрали менее 5%. «Слуга народа» сформировала в парламенте монобольшинство.