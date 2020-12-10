Он напомнил, что многие его коллеги считают, что одним из вариантов развития для Украины является парламентская республика. Однако сам Разумков считает парламентско-президентскую республику эффективным механизмом.
«Я не думаю, что в ближайшее время будет меняться эта система и, скорее всего, останется формат парламентско-президентской республики», — сказал Разумков.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, президентскую партию «Слуга народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционную платформу — За жизнь» Виктора Медведчука - 13,05%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко - 8,18% избирателей.
При этом за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко отдали голоса 8,1% избирателей, а за «Голос», создателем которой стал певец и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, — 5,82%.
Другие партии набрали менее 5%. «Слуга народа» сформировала в парламенте монобольшинство.