Месяц после договора о мире: в Ереване — протесты, в Баку — парад
Месяц после договора о мире: в Ереване — протесты, в Баку — парад
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Ведомство поздравило азербайджанских военных.

«Мы с гордостью приветствуем солдат наших героических армий, участвующих в военном параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2783 шехидов», — говорится в публикации.

В ноябре лидеры Азербайджана, России и Армении подписали заявление по Карабаху. В соответствии с ним подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября 2020 года. 25 ноября 2020 года Азербайджану возвращен Кельбаджарский район, 1 декабря 2020 года ВС Азербайджана вошли в Лачинский район. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора расположен миротворческий контингент Российской Федерации.

 