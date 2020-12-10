Министерство национальной обороны Турции 10 декабря опубликовало в Twitter видеоролик, посвященный азербайджанской армии и военному параду в честь победы во второй Карабахской войне

Месяц после договора о мире: в Ереване — протесты, в Баку — парад © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы с гордостью приветствуем солдат наших героических армий, участвующих в военном параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2783 шехидов», — говорится в публикации.

Tek Vatan Harekâtı’nı başarıyla icra eden ve Karabağ’da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü’deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/lwPFYxJcjT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2020

В ноябре лидеры Азербайджана, России и Армении подписали заявление по Карабаху. В соответствии с ним подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября 2020 года. 25 ноября 2020 года Азербайджану возвращен Кельбаджарский район, 1 декабря 2020 года ВС Азербайджана вошли в Лачинский район. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора расположен миротворческий контингент Российской Федерации.