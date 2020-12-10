Блогер очередной раз снялась обнаженной, только на этот раз девушка не позировала, выгибая спину, а села в ванну и поливала себя из душа.
«Вы серьезно считаете, что это красиво, когда нижняя губа завернута до подбородка?», «Тампон хоть достала? А то опять шоу будет», — отреагировали подписчики на фото модели.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. Почти под каждым ее снимком в социальных сетях хейтеры пишут огромное количество критических комментариев, однако при этом у девушки 1,3 миллиона подписчиков.