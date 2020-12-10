Модель и блогер Алена Омович, которую в соцсетях окрестили украинской Кардашьян, часто эпатирует публику своими странными фотографиями, так что в последнее время девушку стали сравнивать с червем из фильма «Люди в черном». Новые снимки модель опубликовала в Instagram 9 декабря

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«Вы серьезно считаете, что это красиво, когда нижняя губа завернута до подбородка?», «Тампон хоть достала? А то опять шоу будет», — отреагировали подписчики на фото модели.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. Почти под каждым ее снимком в социальных сетях хейтеры пишут огромное количество критических комментариев, однако при этом у девушки 1,3 миллиона подписчиков.