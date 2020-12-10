Украинский педиатр Евгений Комаровский ответил подписчице на вопрос об использовании для повышения иммунитета лука, чеснока и хрена, которых, по мнению женщины, сейчас нет в рационе питания большинства людей, поэтому они и болеют. Ответ врач разместил в своем Instagram 9 декабря

«Почему я не проповедую хрен, лук и чеснок? Как только я скажу, что с помощью лука и чеснока можно повысить иммунитет, и особенно с помощью хрена, мы, конечно же, тут же обнаружим, как цены на лук и чеснок поднимутся в несколько раз, и виноват, естественно, будет Комаровский, который находится в жестком сговоре с производителями чеснока», — сказал медик.

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Ведь очень многие сейчас любят, напомнил Комаровский, «коричневую воду с пузырьками», в 1 литре которой содержится 220 граммов сахара. Но даже если закусывать этот напиток луком, чесноком или хреном, результат будет нулевой. «Ни хрена не получится, хреном эту проблему не решить, жить надо по-человечески», — подытожил врач.

Он напомнил, что главными составляющими иммунитета продолжают оставаться прогулки, физическая активность и проветривания. Хотя одна неоспоримая польза у чеснока все-таки есть, заметил педиатр: если хорошенько покушать его перед посадкой в транспорт, то соблюдать социальную дистанцию точно получится.