Вадим Новинский перечислил по 100 тыс. грн родственникам врачей, погибших в борьбе с COVID-19
Вадим Новинский перечислил по 100 тыс. грн родственникам врачей, погибших в борьбе с COVID-19
© Facebook, Вадим Новинский | Перейти в фотобанк
Уголовное производство открыли 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

«Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве», — отметили в Офисе генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО «Гратант», которое утверждает, что Новинский противоправно завладел имуществом сети супермаркетов «Амстор», а также залоговым и ипотечным имуществом «Укрэксимбанка».

В сентябре 2019 года Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Уголовное производство против депутатов теперь может открыть только генеральный прокурор.