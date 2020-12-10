Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против внефракционного депутата Верховной Рады Вадима Новинского по подозрению в противоправном завладении имуществом. Об этом 10 декабря сообщает «РБК-Украина»

Вадим Новинский перечислил по 100 тыс. грн родственникам врачей, погибших в борьбе с COVID-19 © Facebook, Вадим Новинский | Facebook, Вадим Новинский | Перейти в фотобанк

«Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве», — отметили в Офисе генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО «Гратант», которое утверждает, что Новинский противоправно завладел имуществом сети супермаркетов «Амстор», а также залоговым и ипотечным имуществом «Укрэксимбанка».

В сентябре 2019 года Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Уголовное производство против депутатов теперь может открыть только генеральный прокурор.