Уголовное производство открыли 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева.
«Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве», — отметили в Офисе генпрокурора.
Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО «Гратант», которое утверждает, что Новинский противоправно завладел имуществом сети супермаркетов «Амстор», а также залоговым и ипотечным имуществом «Укрэксимбанка».
В сентябре 2019 года Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Уголовное производство против депутатов теперь может открыть только генеральный прокурор.