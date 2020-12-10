В центре Баку установили передвижной стенд, обитый номерами армянских автомобилей, брошенных на территориях, перешедших под контроль Вооруженных сил Азербайджана. Об этом 10 декабря сообщает Sputnik

Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан настроен на мирное будущее с армянским народом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Азербайджанские военные обнаружили ее после того, как 25 ноября Кельбаджарский район вернулся под контроль Баку.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписали 10 ноября 2020 года. В соответствии с ним подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября 2020 года. 25 ноября 2020 года Азербайджану возвращен Кельбаджарский район, 1 декабря 2020 года ВС Азербайджана вошли в Лачинский район.