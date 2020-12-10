Эта акция стала своеобразным ответом на стену в Кельбаджаре, которая была обита автомобильными номерными знаками, снятыми с азербайджанских машин, оставшихся на территории Карабаха с 1990-х годов.
Азербайджанские военные обнаружили ее после того, как 25 ноября Кельбаджарский район вернулся под контроль Баку.
Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписали 10 ноября 2020 года. В соответствии с ним подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября 2020 года. 25 ноября 2020 года Азербайджану возвращен Кельбаджарский район, 1 декабря 2020 года ВС Азербайджана вошли в Лачинский район.