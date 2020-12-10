Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Весной 2014-го Ислямов занимал должность вице-премьера в российском Крыму, но вскоре его отправили в отставку за неэффективную работу. После этого бизнесмен уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, из-за которой полуостров в конце ноября 2015 года оказался полностью обесточен. Также Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании в 2016 году незаконного крымско-татарского вооруженного формирования — батальона имени Номана Челебиджихана. Кроме того, его обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности.