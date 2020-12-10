Отмечается, что Ислямов не признал своей вины и планирует обжаловать решение. Осужденный прописан в Симферополе, имеет российское гражданство и находится в федеральном розыске с 2016 года.
Весной 2014-го Ислямов занимал должность вице-премьера в российском Крыму, но вскоре его отправили в отставку за неэффективную работу. После этого бизнесмен уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, из-за которой полуостров в конце ноября 2015 года оказался полностью обесточен. Также Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании в 2016 году незаконного крымско-татарского вооруженного формирования — батальона имени Номана Челебиджихана. Кроме того, его обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности.