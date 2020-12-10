Количество новых случаев заражения коронавирусом в начале января на Украине будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Об этом 10 декабря в интервью «Украинской правде» сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

По его словам, жесткий карантин в начале января необходим, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Он также позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может рухнуть. Мини-локдаун: что ждет украинцев в январе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32 [тысяч], чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры», — заявил Шмыгаль.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали спад.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмина принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.