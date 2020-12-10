Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко раскрыла подробности отношений со своим первым супругом Владимиром Лавинским в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1» 9 декабря

По словам актрисы, ей говорили, что Лавинский — внук великого поэта, а в мастерской его отца было много скульптур Маяковского, вот она и верила в родство, но как было на самом деле — не знает.

Кравченко из «Сватов» намекнула на одиночество © Татьяна Кравченко/Инстаграм

Против брака была ее мать, а свекровь и вовсе переехала к молодым, так как ревновала сына. Кравченко призналась, что ей до сих пор обидно, что мать мужа подозревала ее в корыстных мотивах и браке ради прописки.

«Когда я понесла, он (муж Владимир Лавинский. — Ред.) меня отправил в больницу. И говорит: "Куда тебе? Тебе карьеру надо". То есть он хотел, чтобы я артисткой стала. И пошла я себя уродовать. И душу свою. Так что прости меня, Господи. И потом не раз еще», — призналась Кравченко.

Позже, вспомнила артистка, она поступила в «Ленком», тогда началась совсем другая жизнь и супруги в итоге расстались.