По словам актрисы, ей говорили, что Лавинский — внук великого поэта, а в мастерской его отца было много скульптур Маяковского, вот она и верила в родство, но как было на самом деле — не знает.
С будущим супругом Кравченко познакомилась в институте, по ее воспоминаниям, он был «шалун, любитель женщин», и артистка сразу влюбилась.
Против брака была ее мать, а свекровь и вовсе переехала к молодым, так как ревновала сына. Кравченко призналась, что ей до сих пор обидно, что мать мужа подозревала ее в корыстных мотивах и браке ради прописки.
«Когда я понесла, он (муж Владимир Лавинский. — Ред.) меня отправил в больницу. И говорит: "Куда тебе? Тебе карьеру надо". То есть он хотел, чтобы я артисткой стала. И пошла я себя уродовать. И душу свою. Так что прости меня, Господи. И потом не раз еще», — призналась Кравченко.
Позже, вспомнила артистка, она поступила в «Ленком», тогда началась совсем другая жизнь и супруги в итоге расстались.