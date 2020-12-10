Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Соответствующий документ опубликовали 10 декабря на правовом портале страны

Большинство россиян и украинцев ратуют за отношения без границ, виз и таможен — опрос © Facebook/Арсеній Яценюк говорится в документе.

Иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Белоруссию и в Россию на основании визы одного из государств.

При этом в договоре отмечается, что каждая страна может самостоятельно отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня главами дипведомств России и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Затем, 28 октября, палата представителей Национального собрания ратифицировала соглашение. 20 ноября оно было одобрено Советом Республики.