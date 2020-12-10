По словам первой леди, таких центров на Украине 30, узнать их местонахождение и воспользоваться услугами можно несколькими способами.
«Позвонить на правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию по номеру 1547. Обратиться в национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия — 116123. Обратиться в полицию по номеру 102», — написала Зеленская.
Она уточнила, что эта ее публикация — это «сообщение о смелости», смелости сказать «нет» домашним тиранам, от которых ежегодно страдают тысячи украинцев, и чаще всего это женщины.
В 2020 году на Украине было написано почти в 2 раза больше заявлений о домашнем насилии, чем в 2019-м. В итоге правонарушений по соответствующей статье было зарегистрировано более 2,7 тыс., из них 1,7 тыс. дел было направлено в суд с обвинительными актами.