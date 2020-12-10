Первая леди Украины Елена Зеленская в своем Instagram 8 декабря разъяснила гражданам принципы работы на территории страны шелтеров — центров, куда попадают люди, которые стали жертвами насилия. Там они могут не просто какое-то время жить, в том числе с детьми, но и получать помощь специалистов

Просто ужас: новая идея Елены Зеленской взбесила украинцев © Instagram @olenazelenska_official

«Позвонить на правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию по номеру 1547. Обратиться в национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия — 116123. Обратиться в полицию по номеру 102», — написала Зеленская.

Она уточнила, что эта ее публикация — это «сообщение о смелости», смелости сказать «нет» домашним тиранам, от которых ежегодно страдают тысячи украинцев, и чаще всего это женщины.

В 2020 году на Украине было написано почти в 2 раза больше заявлений о домашнем насилии, чем в 2019-м. В итоге правонарушений по соответствующей статье было зарегистрировано более 2,7 тыс., из них 1,7 тыс. дел было направлено в суд с обвинительными актами.